Uşak Valiliği yetkililerince, resmi internet sitesinde yayımlanan kamuoyu bilgilendirmesi kapsamında, öğrencilerin okula gitme süresi uzatıldı. Nüfusun seyrek olduğu bölgelerde uygulanması için Uşak İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan karar kapsamında, bazı köylerde yüz yüze eğitimin artırılmasının önünde herhangi bir engel olmadığı ifade edildi. Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında devam eden uzaktan eğitimin öğrenciler için yeterli olmadığı düşünülürken tüm okullarda yüz yüze eğitimin artırılarak devam etmesi amacıyla çalışmalar sürüyor. Peki Uşak'ta öğrenciler kaç gün okula gidecek? Yüz yüze eğitim uzatıldı mı? Kaç gün oldu? Yüz yüze eğitim hangi öğrenciler için uzatıldı? Hangi köylerde uzatıldı? İşte detaylar...

UŞAK'TA YÜZ YÜZE EĞİTİM UZATILDI MI? ÖĞRENCİLER KAÇ GÜN OKULA GİDECEK?

Uşak Valiliği yetkililerinin yaptığı yazılı açıklamada. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla yüz yüze eğitimin uzatıldığı belirtildi. Öğrencilerin haftada beş gün okula gitmesinin uygun olacağının belirtildiği karar, sadece nüfusu seyrek olan köyleri kapsamakla birlikte yeni tip koronavirüsün getirdiği bulaş riskini en aza indirmek amacıyla henüz tüm bölgelerde bu uygulamaya geçilmesi söz konusu değil.

YÜZ YÜZE EĞİTİM HANGİ ÖĞRENCİLER İÇİN UZATILDI?

Seyrek nüfuslu köy yerlerinde ilkokul ve ortaokul öğrencilerini kapsayan kararda,

"İlimizdeki seyrek nüfuslu ek listedeki yerleşim (köy) yerlerinde İlkokulların 1-2-3-4, Ortaokulların 5-6-7 ve 8. sınıflarında eğitim gören öğrencilere 19 Ekim 2020 tarihinden itibaren haftada 5 (beş) gün yüz yüze eğitim öğretim yapılmasına,

Yüz Yüze eğitim Öğretim yapılacak okullarda Sağlık Bakanlığının COVİD-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi (Güncelleme 08.10.2020 tarihli ) 78.COVİD-19 Kapsamında Okullarda Alınması Gereken Önlemler doğrultusunda önlemlerin alınmasına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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