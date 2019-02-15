Üsküdar belediyesi'nden 14 Şubat sevgililer gününde çok anlamlı etkinlik

Üsküdar Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde Türkiye Beyazay Derneği işbirliğinde “Aşk engel tanımaz” diyerek engelli sevgilileri bir araya getirerek, koşulsuz sevginin en güzel örneklerinden birini gözler önüne serdi.

Etkinlik kapsamında Valide Sultan Gemisi’nde bir araya gelen 125 engelli çift, Sevgililer Günü’nün keyfini Boğaz turu eşliğinde çıkardı. Engellilerden oluşan koronun seslendirdiği şarkılarla eğlenen çiftler, bu anlamlı günde bir kez daha engellere karşı meydan okudu.

HİLMİ TÜRKMEN: KOŞULSUZ SEVGİYİ HATIRLATMAK İSTEDİK!

Sevgililer Günü’nde engelli çiftleri bir araya getirerek, sevginin şartlar ne olursa olsun engel tanımadığını ortaya koyan çok önemli bir etkinliğe imza attıklarını kaydeden Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen,

“Sevgililer Günü; Anneler Günü, Babalar Günü, doğum günleri gibi özel günlerin en anlamlıları arasında yer alıyor. Bu anlamlı günde engelli vatandaşlarımızı buluşturarak, koşulsuz sevginin önemini bir kez daha hatırlatmak istedik. Bugün burada bir araya gelen çiftlerimiz, her türlü engeli yıkıp, birbirlerini koşulsuz severek bize çok büyük bir örnek oluyorlar. Hayatın tüm zorluklarına rağmen birbirlerinden asla vazgeçmeyen bu çiftlerimizden alacağımız çok büyük dersler var. Hepsine büyük bir saygı duyuyoruz.” diye belirtti.