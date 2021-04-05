Üsküdar'da feci kaza! Motosiklet sürücüsü metrelerce havaya uçtu

İstanbul Üsküdar’da görenlerin içini sızlatan bir kaza meydana geldi. Park halindeki motosikletine binmeye çalışan motosiklet sürücüne otomobil çarptı. Motosiklet sürücüsü çarpmanın etkisi ile havaya uçarak yere çakıldı. Motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

KAZA KAMERALARA YANSIDI

Olay geçtiğimiz günlerde Üsküdar’da Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Hasippaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde ilerleyen otomobil sürücüsü aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yolun kenarında bulunan motosikletine binmeye çalışan kişiye hızla çarptı. Yaşanan kaza sonrasında olay yerine polis ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Polisler kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri talihsiz motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri incelemesinin tamamlanmasının ardından, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Motosiklet sürücüsünün cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.