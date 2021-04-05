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  3. Üsküdar’da kısıtlamaya uymayıp kahvehanede toplanan 24 kişiye polis baskını

Üsküdar’da kısıtlamaya uymayıp kahvehanede toplanan 24 kişiye polis baskını

Üsküdar'da kısıtlama günü bir kahvehanede denetleme yapan polis, 24 kişinin bulunduğunu tespit ederek para cezası uyguladı.

Üsküdar’da kısıtlamaya uymayıp kahvehanede toplanan 24 kişiye polis baskını

Üsküdar'da bir kahvehanede denetleme yapan polis, kısıtlama günü olmasına rağmen içeride 24 kişinin bulunduğunu tespit etti. Kahvehanede bulunan 24 kişiye para cezası kesildi.

Üsküdar Kirazlıtepe Mahallesinde bulunan bir kahvehaneye 4 Nisan Pazar günü saat 19.00 sıralarında polis tarafından baskın düzenlendi. İş yerine giren polis, hafta sonu kısıtlaması olmasına rağmen içeride 24 kişinin bulunduğunu ve şahısların maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadıklarını tespit etti. Sokağa çıkma ve sosyal mesafe kuralına uymayan 24 şahsa polis tarafından 5326 Sayılı Kabahatler kanunu ve 1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefetten para cezası kesildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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