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Üsküdar'da tam kapanma öncesi vatandaş alışverişe koştu

Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tam kapanma açıklamasının ardından Üsküdar'da vatandaşlar çarşı ve marketlerde alışveriş yoğunluğu oluşturdu.

Üsküdar'da tam kapanma öncesi vatandaş alışverişe koştu

Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, korona virüsle mücadele kapsamında Perşembe saat 19.00 itibariyle başlayacak olan 19 günlük tam kapanma kararını açıklamıştı. Verilen karar sonrası vatandaşlar çarşı ve marketlerde sabah saatlerinden itibaren alışverişlerini tamamlamak üzere yoğunluk oluşturdu. Maske ve sosyal mesafe kurallarının gözetilen işletmelerde ihtiyaçlarını karşılayan vatandaşlar kısıtlama başlamasına az bir süre kala evlerinin yolunu tuttu.

"17 GÜNLÜK KAPANMANIN YOĞUNLUĞU VAR"

Normal günlere nazaran bir yoğunluk olduğunu belirten çarşı esnafı Binnaz Manavoğlu, "Kısıtlama olduğu günlerde normal şartlarda iş yoğunluğu bir nebze daha düşük olurdu. Şu an oluşan yoğunluktan dolayı memnunuz. Cuma günlerine nazaran tam kapanma kararıyla birlikte yoğunluk bugün biraz daha fazlaydı" dedi.

Diğer bir esnaf Salih Köksal ise, "Umarım en kısa sürede korona virüsten ülke olarak çıkmayı başarırız. İnsanlarda şu an 17 günlük kapanma kararının telaşı var. Bu sebepten de dolayı bugün yoğunluk yaşanmaya devam ediyor" diye konuştu.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Üsküdar'da tam kapanma öncesi vatandaş alışverişe koştu

Üsküdar'da tam kapanma öncesi vatandaş alışverişe koştu

Üsküdar'da tam kapanma öncesi vatandaş alışverişe koştu

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