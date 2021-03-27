Üsküdar'da yangın çıkan bir evde yaşlı adam feci şekilde yandı!

Edinilen bilgiye göre Üsküdar Cumhuriyet Mahallesi Tayfun Sokak’ta saat 23.30 sıralarında meydana gelen olayda 6 katlı binanın 3'ncü katında nedeni henüz belli olmayan sebepten ötürü yangın çıktı. Ardından, alevler binayı bir anda sardı. Olayın büyüdüğünü fark eden tanıklar polise haber verdi.

YANMIŞ HALDE BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri gerekli önlemleri alıp yangını söndürmeye başladı. Yangın kontrol altına alındıktan sonra dairede dairede yaşayan Pehlül Satılmış feci şekilde yanmış halde bulundu. Olay nedeniyle komşular sokağa dökülürken feci şekilde yanan Satılmış'ın yakıları fenalık geçirdi ve bayıldı. Sağlık ekipleri yanan yaşlı adamın yakınlarına müdahale ederken, hastaneye götürülen yaşlı adamın yanan paraları yere düştü.

"KENDİMİZİ ZOR DIŞARI ATTIK"

Olayı duyan komşu yaşadığı anları şöyle anlattı: "Oturuyorduk evde bir ses oldu. Karşı komşumuz bağırdı her yeri duman sardı diye. Herkes o anda evdeydi. Bir anda kendimizi zor dışarı attık”

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

(İHA)