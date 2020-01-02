Üsküdar'ın hanım sultanları spora sevdalı

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'inde katıldığı Üsküdar Belediyesi spor merkezlerinde ücretsiz pilates derslerine katılan kadınların yer aldığı kahvaltı programı Çavuşdere Spor Sarayı’nda gerçekleşti.

Kahvaltı programına katılım sağlayan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen sporun ve sağlıklı yaşamın önemini vurgulayarak “Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da düzenlediğimiz kahvaltı programıyla pilates derslerine devam eden siz hanım kardeşlerimizle beraberiz. Toplumumuzda ne yazık ki spora ayrılan zamanı gereksiz gören yanlış bir algı var. Halbuki spor hava kadar, su kadar, yemek, içmek kadar önemli hatta daha kıymetli. Su gibi akıp giden ömrümüzde sağlımızın nelerle karşı karşıya kalacağını genç yaşlarımızda anlayamıyoruz. Sağlık problemlerinin en önemli sebebi durağan hayat, sağlıksız beslenme ve strestir. Bu problemleri ortadan kaldırabilmek de bizlere bağlı. Kendimize dikkat edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Yoğun katılımla gerçekleşen kahvaltı programında Başkan Türkmen Kasım ayı itibariyle geri dönüşüm seferberliğinin başlatıldığını hatırlatarak bu önemli projenin en önemli destekçilerinin Üsküdar’ın Hanım Sultanları olduğunu belirterek, “1 Kasım itibariyle çöpleri ayrıştırarak toplamaya başladık. Salı ve Cuma günleri dönüşebilir çöpleri toplayıp yani metal, kağıt, cam, ahşap, plastik gibi atıkları diğer 5 günde ise diğer çöpleri topluyoruz. Bundan 15-20 yıl önce haftada 1 gün çöp toplanıyordu. Şimdi ise hergün çöp toplanıyor. Bizim bütçemize en fazla yük olan iş de çöp toplamadır. Araçlardan, yakılan mazota ve çalıştırılan personele kadar hepsi bize ek bütçe oluşturuyor. Halbuki çöpleri ayrıştırarak toplar isek bu konuda bize yardımcı olursanız bu işin sonunda ne elde ederiz biliyor musunuz? Daha güzel, daha yeşil ve daha temiz bir çevreyi çocuklarımıza miras bırakmış olacağız. Bunun yanında sıfır maliyetle destek olacağınız projede toplanan atıklardan gelir elde edeceğiz. Ve bu gelirle ihtiyaç sahiplerine destek olacağız. Salı ve Cuma günleri çöpten hayır çıkaracağız. Yaklaşık 2 aydır başlattığımız bu seferberlikte Üsküdar Modeli tüm Türkiye’ye örnek teşkil etmektedir. Geri dönüşüm var geri dönüş yok diyerek çevre bilincini oluşturabilmek için sizlerin desteğini bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Kahvaltısı sonra Başkan Türkmen hanımlarla sohbet edip bol bol fotoğraf çektirdi.