Uslu isminin anlamı nedir, Uslu ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Uslu isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Uslu ismi ne demek, Uslu ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Uslu isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Uslu İsminin anlamı nedir? TDK Uslu anlamı:

TDK sözlüğünde Uslu isminin anlamı 3 şekilde geçmektedir;

1 Toplumu, çevresini rahatsız etmeyen, edepli, müeddep, yaramaz karşıtı

2 Uysal bir biçimde

3 Akıllı, zeki

Uslu İsmi Kuranda geçiyor mu?

Uslu ismi Kuran-ı Kerim'de geçmemektedir.

Uslu isminin kökeni:

Uslu ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Türkiye'de Uslu ismini kullanan sadece 74 kişi bulunmaktadır.

Uslu isminin cinsiyeti:

Kız - Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Uslu isminin rengi:

Ametist

Uslu ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 4 harf bulunmaktadır.

Uslu isminin Harf Analizi Nedir ?

Uslu ismi 4 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

U : Temkinli, ertelemeci, şanslı

S : Güçlü/üretken, hayalci, sevilen

L : Sanatsal, naif, yetenekli

U : Temkinli, ertelemeci, şanslı

Uslu isminin Numerolojisi Kaçtır?

Uslu ismi 4 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

U : 25

S : 22

L : 15

U : 25

= 87 – Uslu İsminin Numeroloji Toplamı 87’dir.

Uslu ismi 4 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Uslu isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

Uslu isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

U: 3 S: 1 L: 3 U: 3 = 10

1 + 0 = 1 Kader sayısıdır

Uslu isminin 1 kader sayısına göre kişilik özellikleri

1 – İstiklalinden, hürriyetinden asla taviz vermez. Yaratıcılığının yanında kişisel egosuda da yüksektir. Kendine çok düşkündür. Liderlik vasıfları her zaman öndedir. Hırslıdır ve iş hayatında aşırılıktan kaçınmalıdır. Aceleci ve otoriter davranmaktan uzak durmalılar.

2020'nin En çok kullanılan erkek ve kız bebek isimleri açıklandı!

2021 En güzel anlamlı ERKEK bebek isim önerileri! Birbirinden farklı yüzlerce isim

2021 En güzel, anlamlı Kız bebek isim önerileri!