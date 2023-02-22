Usman Abbas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Usman Abbas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Usman Abbas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Usman Abbas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Usman Abbas 10 Temmuz 1998 tarihinde Dala şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Usman Abbas Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini S & E Management yapmaktadır. Usman Abbas, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Gombe United FC futbol takımında oynamaktadır. Gombe United FC takımına 1 Kasım 2021 tarihinde katılmıştır. Usman Abbas'nin Gombe United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Usman Abbas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Usman Abbas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2016 yılında Metta
27 Mart 2019 yılında Wikki Tourists
3 Ekim 2019 yılında Gombe United
1 Temmuz 2020 yılında Kano Pillars
1 Kasım 2021 yılında Gombe United
Usman Abbas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Usman Abbas şuan Gombe United FC takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.
Usman Abbas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Nijerya U17 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.
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