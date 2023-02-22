Usman Babalolo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Usman Babalolo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Usman Babalolo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Usman Babalolo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Usman Babalolo 18 Ekim 2000 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Usman Babalolo Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Doma United futbol takımında oynamaktadır. Doma United takımına 1 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Usman Babalolo'nin Doma United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Usman Babalolo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Usman Babalolo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Kasım 2021 yılında Katsina Utd.
31 Mart 2022 yılında Gombe United
1 Ekim 2022 yılında Doma UTD
Usman Babalolo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Usman Babalolo şuan Doma United takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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