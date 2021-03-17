Usta gazeteci Sait Gürsoy'dan yazar Seval Orak'ın Etkinlik Temelli Çocuk Hikaye Setleri'ne övgü

Program Geliştirme Uzmanı, eğitimci ve yazar Seval Orak'n; 21.yüzyıl becerilerini içeren uluslararası eğitim sistemleriyle ve müfredatımızla uyumlu olarak kaleme aldığı ilkokul öğrencileri için hazırlanan ve iki kitaptan oluşan setler eğitim camiası tarafından destek almaya devam ederken usta gazeteci Sait Gürsoy'da bugün yayımlanan köşe yazısında setler hakkında izlenimlerini yazdı.

ÖĞRENCİYİ AKTİF ÜRETEN BİREY HALİNE GETİRİYOR

Hikaye setlerinin diğer setlerden farkına ilişkin olarak Sait Gürsoy," Öğrenciyi pasif okuyan konumundan çıkarması, etkileşimli etkinlikleriyle öğrenciyi hem okuyan hem de çağın ihtiyacı olan "aktif üreten" birey haline getirmesi." ifadelerini kullandı.

Kitap setlerini görmek ve satın almak için tıklayınız.

Kitap setlerini görmek ve satın almak için tıklayınız.

MİLLİ DEĞERLERE VURGU YAPTI

Gürsoy köşe yazısında," Bu hikâyelerde; ekran başında aktivitelerden uzak kalan çocuklarımızın karşısına, hem bilim hem sanat hem de Mevlânâ, Yunus Emre, Cezeri gibi öz kültürümüze dair öğeler çıkıyor. Eğitimci yazar Seval Orak'a yol gösteren, Milli Eğitim Bakanımız Prof. Dr. Ziya Selçuk'un "MEB 2023 Vizyon Belgesi" olmuş. 2023 Eğitim Vizyonu'nun temel amacı, çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış ve bu donanımı insanlık hayrına sarf edebilen, bilime sevdalı, kültüre meraklı ve duyarlı, nitelikli, ahlaklı bireyler yetiştirmek." dedi.

Eğitimci Yazar Seval ORAK'ın Etkinlik Temelli Çocuk Hikaye Setleri Okurlarıyla Buluştu

"ÇOCUKLARIMIZI YERLİ ÜRETİME, SANATA, SPOTA YÖNLENDİRİYOR"

Gürsoy," Vizyon belgesinde "Çocuklarımızın ilgi, yetenek ve mizaçlarına yönelik gelişimleri için tüm okullarda 'Tasarım-Beceri Atölyeleri' kurulacaktır" ifadesi yer alıyor. Tasarım beceri atölyeleri; çocuklarımızı özgün tasarımlar yoluyla, yerli üretime, sanata, spora yönlendiriyor." diye yazdı.

Kitapların içeriği hakkında bilgi veren Gürsoy," Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik ve sanat disiplinlerini içeren STEM+A, çocuklarımızın günlük yaşamda karşılaştıkları sorunları çözmeye dayalı bir eğitim yaklaşımı. Bu yaklaşım, öğrencileri elindeki materyalleri kullanarak grup çalışmasıyla üreten, yenilik yapabilen, geleceğin mesleklerine hazır bireyler yetiştirmeyi hedeflemekte. Eğitim camiası tarafından olumlu geri bildirimler alan ilkokul hikâye setlerinin devamı ortaokul ve lise öğrencileri için hazırlanmakta." dedi.

Kaynak: Sabah