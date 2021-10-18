Milliyet’teki 66’ıncı yılını doldurmaya hazırlanan duayen gazeteci Sami Kohen’den korkutan haber geldi. Kohen’in, Okmeydanı Florance Nightingale hastanesinde böbrek yetmezliğinden dolayı yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildi. Usta gazeteci yaşam mücadelesi veriyor.

1954 yılında Milliyet gazetesinin kadrosuna dahil olan Kohen, 2021 yılının son günlerine kadar yazarlık yapmaya devam etmiştir.

SAMİ KOHEN KİMDİR?

Sami Kohen 1928 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Yahudi bir ailenin çocuğu olan Kohen, Gazeteci Albert Kohen'in oğludur. Sami Kohen babasının 1939-1949 yılları arasında Ladino ve Fransızca dillerinde çıkarttığı "La Boz de Türkiye" (Türkiye'nin Sesi) gazetesini babasının vefatından sonra Türkçe olarak önce "Türkiye'nin Sesi" ve sonra "Haftanın Sesi" adları altında yayınladı. Tan, Yeni İstanbul ve İstanbul Ekspres gazetelerinde çalıştı. 1954 yılında Milliyet gazetesinin kadrosuna dahil oldu. 1960 yılında eşi Mirka ile evlenerek, Jale ve Alp ismi olmak üzere iki çocuğu dünyaya geldi.

Milliyet gazetesindeki köşe yazarlığının yanı sıra ABD'de yayınlanan "Christian Science Monitor" ve New York Times gazetelerinde de makaleler yazmaktadır.1954 yılından bu yana aralıksız olarak Milliyet gazetesinde yazarlık yapmaktadır. Gazetecilik anıları 2007 yılında Özer Yelçe tarafından Sami Kohen Dünyanın Yazısı adı altında bir kitap olarak yayınlanan Sami Kohen Türkiye'de aynı gazete kurumunda en uzun süre hizmet etmiş yazarlardan biridir.