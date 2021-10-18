Altın fiyatları yeni haftanın ilk gününde de ateş pahası! Kuyumcuya gidip altın almak imkansız gibi! İşte güncel altın fiyatları...Müge Anlı canlı izle 18 Ekim 2021 Pazartesi| Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV canlı izle 18 Ekim Pazartesi65 yaş üstü vatandaşlar için yeni hizmet yolda! Acil servisler kurulacak!"Onları hepsi çöp" diyen Okan Bayülgen'e YouTuber Enes Batur'un sözleri ağır oldu!Eski Samsunspor Kulübü Başkanı Emin Kar kimdir? Nereli, kaç yaşında? Emin Kar öldü mü, neden öldü?Fenerbahçeli Emre Bol iddiayı kaybetti, saçını bordo maviye boyattı!Mudarebe ne demek, TDK'ya göre Mudarebe kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Sami Kohen kimdir? Nereli, kaç yaşında? Sami Kohen öldü mü?Yerli İHA ve SİHA'lara Etiyopya ve Fas talip olmuştu! Yeni talip Afrika devi NijeryaŞOK 18 Ekim 2021 aktüel ürünler kataloğu | Bu hafta ŞOK'ta neler var?
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNCEL
  3. Usta gazeteciden korkutan haber! Böbrek yetmezliğinden hastaneye kaldırıldı! Sami Kohen yaşam mücadelesi veriyor

Usta gazeteciden korkutan haber! Böbrek yetmezliğinden hastaneye kaldırıldı! Sami Kohen yaşam mücadelesi veriyor

Milliyet Gazetesi'nin usta kalemlerinden biri olan, gazeteci Sami Kohen yoğun bakıma kaldırıldı.

Usta gazeteciden korkutan haber! Böbrek yetmezliğinden hastaneye kaldırıldı! Sami Kohen yaşam mücadelesi veriyor

Milliyet’teki 66’ıncı yılını doldurmaya hazırlanan duayen gazeteci Sami Kohen’den korkutan haber geldi. Kohen’in, Okmeydanı Florance Nightingale hastanesinde böbrek yetmezliğinden dolayı yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildi. Usta gazeteci yaşam mücadelesi veriyor.

1954 yılında Milliyet gazetesinin kadrosuna dahil olan Kohen, 2021 yılının son günlerine kadar yazarlık yapmaya devam etmiştir.

Usta gazeteciden korkutan haber! Böbrek yetmezliğinden hastaneye kaldırıldı! Sami Kohen yaşam mücadelesi veriyor

SAMİ KOHEN KİMDİR?

Sami Kohen 1928 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Yahudi bir ailenin çocuğu olan Kohen, Gazeteci Albert Kohen'in oğludur. Sami Kohen babasının 1939-1949 yılları arasında Ladino ve Fransızca dillerinde çıkarttığı "La Boz de Türkiye" (Türkiye'nin Sesi) gazetesini babasının vefatından sonra Türkçe olarak önce "Türkiye'nin Sesi" ve sonra "Haftanın Sesi" adları altında yayınladı. Tan, Yeni İstanbul ve İstanbul Ekspres gazetelerinde çalıştı. 1954 yılında Milliyet gazetesinin kadrosuna dahil oldu. 1960 yılında eşi Mirka ile evlenerek, Jale ve Alp ismi olmak üzere iki çocuğu dünyaya geldi.

Usta gazeteciden korkutan haber! Böbrek yetmezliğinden hastaneye kaldırıldı! Sami Kohen yaşam mücadelesi veriyor

Milliyet gazetesindeki köşe yazarlığının yanı sıra ABD'de yayınlanan "Christian Science Monitor" ve New York Times gazetelerinde de makaleler yazmaktadır.1954 yılından bu yana aralıksız olarak Milliyet gazetesinde yazarlık yapmaktadır. Gazetecilik anıları 2007 yılında Özer Yelçe tarafından Sami Kohen Dünyanın Yazısı adı altında bir kitap olarak yayınlanan Sami Kohen Türkiye'de aynı gazete kurumunda en uzun süre hizmet etmiş yazarlardan biridir.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT