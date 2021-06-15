Usta isminin anlamı nedir, Usta ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Usta isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Usta ismi ne demek, Usta ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Usta isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Usta İsminin anlamı nedir? TDK Usta anlamı:

TDK'da, Usta isminin bir çok anlamı bulunmaktadır. İşte TDK'da yer alan Usta ismi hakkında bilgiler;

1) Bir zanaatı gereği gibi öğrenmiş olan ve kendi başına yapabilen kimse

2) Zanaatçılar için unvan

3) Zanaat öğreticisi

4) 5. isim, tarih Osmanlı Devleti'nde saraydaki cariye ve hizmetlilerin kıdemlisi

5) Akıl veren veya öğreten kimse

Usta İsmi Kuranda geçiyor mu?

Usta ismi Kuran'da geçmemektedir.

Usta isminin kökeni:

Usta ismi Farsça kökenli bir isimdir. Türkiye'de Usta isminde kaç kişinin bulunduğu bilgisine ulaşılamamıştır.

Usta isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Usta isminin rengi:

Keten

Usta ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 4 harf bulunmaktadır.

Usta isminin Harf Analizi Nedir ?

Usta ismi 4 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

U : Temkinli, ertelemeci, şanslı

S : Güçlü/üretken, hayalci, sevilen

T : Hayalperest, tembel,

A : Öncü, lider, mantıklı

Usta isminin Numerolojisi Kaçtır?

Usta ismi 4 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

U : 25

S : 22

T : 24

A : 1

= 72 – Usta İsminin Numeroloji Toplamı 72’dir.

Usta ismi 4 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Usta isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

Usta isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

U: 3 S: 1 T: 2 A: 1 = 7

7 + 0 = 7 Kader sayısıdır

Usta isminin 7 kader sayısına göre kişilik özellikleri

7 – Daima eleştirel bir kişiliğe sahip olması onun analiz yönüne büyük katkı sağlar. Zeki ve baskın karakterli olması çözülmesi kolay olmayan sorunların altından kalkmasını yardımcı olur. Ruhsal yönden kuvvetli bir yapıya sahiptir. Derinlere dalarak konuları en ince ayrıntısına kadar irdeler. Değişken yapısı nedeniyle çevredekiler ona soğuk davranışlar gösterse de o yalnız kalma duygusunu bir kenara atmalı ve insanlara karşı soğuk ve mesafeli durmaktan kaçınmalıdır.

2020'nin En çok kullanılan erkek ve kız bebek isimleri açıklandı!

2021 En güzel anlamlı ERKEK bebek isim önerileri! Birbirinden farklı yüzlerce isim

2021 En güzel, anlamlı Kız bebek isim önerileri!