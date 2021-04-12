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  3. Rahatsızlanan usta oyuncu Burak Sergen hastaneye kaldırıldı!

Rahatsızlanan usta oyuncu Burak Sergen hastaneye kaldırıldı!

Usta oyuncu Burak Sergen, bugün rahatsızlandı. Eve çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan usta oyuncunun halsiz olduğu öğrenildi.

Rahatsızlanan usta oyuncu Burak Sergen hastaneye kaldırıldı!

Sadakatsiz dizisinin sevilen oyuncusu Burak Sergen, bugün rahatsızlandı. Eve çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan usta oyuncunun halsiz olduğu öğrenildi.

Gazeteci Birsen Altuntaş sosyal medya hesabında Burak Sergen ile ilgili paylaşımda bulundu.

Birsen Altuntaş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sadakatsiz dizisinde seyirci karşısına çıkan #BurakSergen bugün akşam üstü fenalaştı. Eve çağrılan ambulansla Ulus Liv Hospital'ın acil servisine kaldırılan oyuncunun oldukça halsiz göründüğü öğrenildi. Yakın zamanda sette yapılan testlerinde koronavirüs sonucu negatif çıkan oyuncuya bir kez daha test yapıldı. 60 yaşındaki oyuncunun rahatsızlık nedeni yapılan test sonuçlarına göre belirlenecek."

Usta oyuncu Burak Sergen rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı

BURAK SERGEN KİMDİR?

Burak Sergen, Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz'de Haluk karakterine hayat vermektedir.

Burak Sergen, hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Burak Sergen kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Burak Sergen hastalığı ne? | Sağlık durumu nasıl?Burak Sergen kimdir? Nereli ve kaç yaşında?

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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