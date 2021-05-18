Usta oyuncu Erol Keskin yaşamını yitirdi

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Işıl Yücesoy Twitter hesabında yaptığı paylaşımda Erol Keskin'in hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yücesoy paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bir devre imza atmış, alabilmek isteyene öğretiler bırakmış sevgili Erol Kesin... Yüreğimi acıttı veda edişin... Sevgili Suna başın sağ olsun. Ülke öyle değerlerini kaybediyor ki başımız sağ olsun.."

EROL KESKİN KİMDİR?

Tiyatro ve sinema oyuncusu Erol Keskin, İstanbul Şehir Tiyatrolarından yaş haddinden emekli olduktan sonra bir süre konuk oyuncu olarak sahneye çıkmaya devam etti. 2013'te ise 17. Afife Tiyatro Ödülleri kapsamında Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü'nün sahibi oldu.

Erol Keskin hakkında daha detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Erol Keskin kimdir?