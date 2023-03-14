Usta oyuncu Haluk Bilginer korkuttu: Sahnede rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı

Türkiye'nin yetiştirdiği önemli isimlerden olan usta oyuncu Haluk Bilginer, dün akşam saatlerinde Caddebostan Kültür Merkezi'nde(CKM) sahnelenen 'Kundakçı' isimli oyunun ikinci perdesinde aniden fenalaştı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri yönlendirildi. Usta oyuncu ilk müdahalesinin ardından ambulansla Acıbadem'de bulunan özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

DURUMU BELLİ OLDU

Ekip arkadaşları usta oyuncunun sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.Bilginer’in tansiyon problemi yaşadığı ve durumunun iyi olduğu ifade edildi.

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BİLİNCİ AÇIKTI

Usta oyuncunun ambulansa bindirilirken bilincinin açık olduğu ve herkese teşekkür ettiği belirtildi.