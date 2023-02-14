Usta sanatçı Kahtalı Mıçe'den acı sözler! "Yaşadığıma sevinemiyorum, 100'e yakın akrabamı kaybettim"

Türkiye Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem felaketiyle sarsıldı. 10 ilde 13.5 milyon vatandaşı etkileyen depreme ünlü isim Kahtalı Mıçe lakaplı usta sanatçı Mustafa Aslan da yakalandı. Adıyaman'daki iki katlı evindeyken depreme yakalanan usta oyuncu, sağlık durumu iyi olmasına karşın akrabalarının acısını yaşıyor.

"BOMBA ATTILAR SANDIM"

Posta gazetesine konuşan Aslan deprem anını, "Bomba attılar sandım. Neye uğradığımızı şaşırdık. Dışarıya kendimizi zor attık. Taş üstünde taş kalmamıştı. Kime koşsak evi yıkılmıştı. Kime baksak kaybetmişiz" sözleriyle anlattı.

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"EŞ, DOST, ARKADAŞLARIMI KAYBETTİM"

Akrabalarının vefat haberleri nedeniyle yaşadığına sevinmediğini dile getiren Aslan, "Benim sülalem Adıyaman merkezdeydi. 100’e yakın akrabamı kaybettim. Teyzelerim, teyzelerimin çocukları, halalarım, hala çocuklarım, halamın torunları. Amca oğullarım, dayımlar... Eş, dost, arkadaşlarımı kaybettim. Her evde 5-10 ölü. Yaşadığıma sevinemiyorum" diye konuştu.