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  3. Usta sanatçı Muazzez Abacı'dan üzen haber! O hastalığın teşhisi konuldu...

Usta sanatçı Muazzez Abacı'dan üzen haber! O hastalığın teşhisi konuldu...

Muazzez Abacı'nın sağlık durumu hakkında açıklamada bulunan ses sanatçısı ve yazar Onur Akay üzen bir haber verdi. Akay, Muazzez Abacı’ya Alzheimer başlangıcı teşhisi konulduğunu iddia etti.

Usta sanatçı Muazzez Abacı'dan üzen haber! O hastalığın teşhisi konuldu...

Türk sanat müziğinin yaşayan efsanesi 75 yaşındaki Muazzez Abacı’dan kötü haber geldi. Kötü haberi ses sanatçısı ve yazar Onur Akay duyurdu. Onur Akay Abacı'ya Alzheimer başlangıcı teşhisi konulduğunu iddia etti.

Akay açıklamasında, “Türk sanat müziğinin yaşayan efsanesi Muazzez Abacı’ya Alzheimer başlangıcı teşhisi konuldu. Amerika’da olan sanatçımızın bu önemli rahatsızlığını bana söylediler. Çok çok üzüldüm. Benim en sevdiğim büyük sanatçımıza acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Usta sanatçı Muazzez Abacı'dan üzen haber! O hastalığın teşhisi konuldu...

Bölge Gündem Editör Ekibi
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