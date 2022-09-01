Usta sanatçı Musa Eroğlu'ndan çirkin sözler! Hz Ali için söyledikleri büyük tepki topladı!

Yılların sanatçısı olan ve her kesim tarafından büyük bir zevkle dinlenen Musa Eroğlu dün akşam sosyal medyaya düşün bir videosunda Hz. Ali'ye yönelik sarf ettiği sözleri ile gündeme geldi. Hz. peygamberin damadı ve 4 halifeden biri olan Hz. Ali'ye yönelik konuştuğu çirkin sözler sonrası vatandaşlar tepkisiz kalmadı.

ÇİRKİN İFADELER KULLANDI

Alevilik inancına mensup biri olan sanatçı Musa Eroğlu, Hz. Ali'nin kılıcı olan Zülfikar'ın 2 bin 700 kilo olduğunu söyleyerek "Tasviri doğruysa onu anca Tanrı kullanabilir. Kul kullanamaz çünkü ağır gelir. Bunu kullanan g.... bir bıçak sokup öldürüyor Ali’yi. Şimdi düşün, 2 ton 700 kilo kılıç taşıyan herifi biri kamayla öldürüyor. Gel de buna inanasın." şeklinde bir konuşma yaptı.

ALEVİ DERNEKLERİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Yaptığı konuşmalardan dolayı Alevi dernekleri gelen şikayetler üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Musa Eroğlu hakkında suç duyurusunda bulunurken, sosyal medya kullanıcıları Eroğlu'nun çirkin sözleri karşısında tepki gösterdi.