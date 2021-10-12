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  3. Usta sanatçı Orhan Gencebay hastaneye kaldırıldı!

Usta sanatçı Orhan Gencebay hastaneye kaldırıldı!

Sanat camiasının usta isimlerinden Orhan Gencebay hastaneye kaldırıldı. Gencebay'ın koronavirüs sebebiyle hastaneye kaldırıldığı iddia edilirken, yakınlarından o iddialara yanıt geldi.

Usta sanatçı Orhan Gencebay hastaneye kaldırıldı!

 

Usta şarkıcı Orhan Gencebay hastaneye kaldırıldı. Sanatçının koronavirüs testinin pozitif çıktığı iddia edildi. Yakınlarından gelen bilgiye göre usta isim kalp rahatsızlığı sebebiyle hastanede tedavi altına alındı. 77 yaşındaki Gencebay'ın yakın çevresinden 'Kalbindeki rahatsızlık nedeniyle hastanede, belirli aralıklarla kontrolden geçiyor.' açıklaması geldi.

 

"ORHAN BABANIZ GAYET İYİ"

Gencebay'ın hayat arkadaşı Sevim Emre, sosyal medya hesabından "Orhan babanız gayet iyi. Kale gibi. Her sene olduğu gibi rutin kontrollerde. Yalan haberlere itibar etmeyin, sevgiler" dedi.

 

 

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