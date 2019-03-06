Zülfü Livaneli kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında? Seyhan Livaneli neden öldü?

Usta sanatçı Zülfü Livaneli'nin acı günü
Sanatçı Zülfü Livaneli'nin hayatını kaybeden 68 yaşındaki kız kardeşi Seyhan Livaneli, bugün son yolculuğuna uğurlandı.
Tedavi gördüğü hastanede geçirdiği ameliyat sonrası emboli nedeniyle hayata gözlerini yuman Seyhan Livaneli için Alsancak Hocazade Camisi'nde cenaze töreni yapıldı. Törene sanatçı Zülfü Livaneli, ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP'nin İzmir Milletvekilleri Kani Beko ve Bedri Serter, Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer, İl Başkanı Deniz Yücel ile ilçe belediye başkanları da katıldı.
Sanatçı Zülfü Livaneli gazetecilere yaptığı açıklamada, güzel kız kardeşini kaybettiğini belirterek, "Benim küçüğüm. Doğumunu hatırladığınız bir insanı kaybetmek çok acı oluyor. Beklenmedik bir şey oldu. Büyük bir çaresizlik. Bütün aile burada. Her yerden Ankara'dan, İstanbul'dan gelen dostlar sağ olsun. Hiçbir şey diyemiyorum. Diyecek bir laf yok." ifadesini kullandı.
Seyhan Livaneli'nin cenazesi, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Urla Güvendik Mezarlığında toprağa verildi.
ZÜLFÜ LİVANELİ KİMDİR? ASLEN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?
Gerçek adı Ömer Zülfü Livaneli'dir. 20 Haziran 1946 yılında Konya-Ilgın'da doğan Livaneli, müziği ile birçok ulusal ve uluslararası ödül aldı ve eserleri John Baez, Maria Farandouri gibi sanatçılar tarafından yorumlandı.
Sinemaya ilgisi özgün film müzikleri yapmakla başladı. Hikaye kitapları yazdı. Çeşitli ülkelerde konserler verdi. Yorumuyla uluslararası üne sahip oldu. Yer Demir Gök Bakır'la yönetmenliğe başladı (1987). Livaneli, 19 Mayıs 1997 tarihinde, Ankara Hipodrom meydanında verdiği konsere 500.000 kişinin katılmasıyla Türkiye'nin en büyük konserini gerçekleştirme ünvanını kazanmıştır.
Ayrıca Zülfü Livaneli vejetaryendir.
Eserleri
Konstantiniyye Oteli (2015)
Kardeşimin Hikayesi (2013)
Edebiyat Mutluluktur (2012)
Harem (2012)
Serenad (2011)
Sanat Uzun Hayat Kısa (2010)
Son Ada (2008)
Sevdalım Hayat
Leyla'nın Evi
Gorbaçov´la Devrim Üstüne Konuşmalar
Mutluluk (roman)
Bir Kedi, Bir Adam, Bir Ölüm
Livaneli Besteleri
Engereğin Gözündeki Kamaşma
Sosyalizm Öldü Mü?
Diktatör ile Palyaço
Türkiye Orta Zekalılar Cenneti
Sis
Dünya Değişirken
Geçmişten Geleceğe Türküler
Arafat´ta Bir Çocuk
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