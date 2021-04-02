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Ustabaşı, Postabaşı, Formen, Atölye Sorumlusu Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

Ustabaşı, Postabaşı, Formen, Atölye Sorumlusu Atölyede gerçekleştirilecek imalat, servis hizmetlerinin gerçekleştirilmesini ve kontrolünü sağlama bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir. Maaşı ne kadar? Haberimizden 2021 maaşları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Ustabaşı, Postabaşı, Formen, Atölye Sorumlusu Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

Ustabaşı, Postabaşı, Formen, Atölye Sorumlusu görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir, hangi belgeler gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Atölyede gerçekleştirilecek imalat/servis hizmetlerinin gerçekleştirilmesini ve kontrolünü sağlama bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Ustabaşı, Postabaşı, Formen, Atölye Sorumlusu Maaşı Ne Kadar? 2021 Ustabaşı, Postabaşı, Formen, Atölye Sorumlusu Maaşları

Ustabaşı, Postabaşı, Formen, Atölye Sorumlusu maaşı ortalama aylık 3.600 - TL’dir. En düşük maaşı 3.300 -TL, En yüksek ise 5.200 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız, İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Ustabaşı, Postabaşı, Formen, Atölye Sorumlusu İş İlanları İçin Tıklayın

Ustabaşı, Postabaşı, Formen, Atölye Sorumlusu Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

İlköğretim mezunu olmak bu meslek için yeterli bir kriterdir.

Ustabaşı, Postabaşı, Formen, Atölye Sorumlusu Ne İş Yapar?

Ustabaşı, Postabaşı, Formen, Atölye Sorumlusu, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a)    Makinenin üretim yapmasını sağlamak,
b)    Çalışanların iş güvenliği kurallarına uymasını sağlamak,
c)    Ürünlerin istenen kalitede olmasını sağlamak, kontrol etmek,
d)    Çalışanları sevk ve idare etmek,
e)    Hedeflenen rakamlara ulaşmak için eylem planı hazırlamak,
f)    Bölümler arası koordinasyonu sağlamak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Meslek Ana Grubu:

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensuplarıdır. 

Meslek Alt Ana Grubu:

Meslek Alt Ana Grubu, Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensuplarıdır.

Meslek Grubu:

Meslek Grubu, Maden, İmalat Ve İnşaat Süpervizörleridir.

Ustabaşı, Postabaşı, Formen, Atölye Sorumlusu Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Ustabaşı, Postabaşı, Formen, Atölye Sorumlusu mesleğinin meslek kodu 3122.04 olarak belirlenmiştir

YORUM KAT: Yukarıdaki Ustabaşı/Postabaşı/Formen/Atölye Sorumlusu maaşlarına ek sizlerde Ustabaşı/Postabaşı/Formen/Atölye Sorumlusu mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere  iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

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