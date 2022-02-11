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Üstçavuş ne demek, TDK'ya göre Üstçavuş kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Üstçavuş kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Üstçavuş ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Üstçavuş nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Üstçavuş kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Üstçavuş ne demek, TDK'ya göre Üstçavuş kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Üstçavuş ne demek? Üstçavuş TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi üstçavuş kelimesi. Peki üstçavuş ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre üstçavuş nedir, üstçavuş kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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ÜSTÇAVUŞ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Üstçavuş kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre üstçavuş kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Orduda astsubaylığın ikinci aşaması olan, çavuşla başçavuş arasındaki görevli

ÜSTÇAVUŞ KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- astsubay kıdemli üstçavuş, kıdemli üstçavuş

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