EDİRNE (AA) - 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü dolayısıyla Edirne Halk Eğitim Merkezi'nde tören düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Üsteğmen Selahattin Bal, Çanakkale şehitlerini saygı ve rahmetle andıklarını söyledi.

Çanakkale Zaferi'nin Türk milletinin kaderini tayin ettiğini ifade eden Bal, "Çanakkale Savaşı'nda Türk askeri büyük kahramanlık göstermiştir. Bu zafer büyük bir destandır. Bu zaferden alınan güçle Kurtuluş Savaşı başlatılmış, işgal altındaki topraklar kurtarılmış ve Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur." dedi.

Programda, Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yılı dolayısıyla düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Başarılı öğrencilere ödüllerini veren Edirne Valisi Ekrem Canalp, ödül kazanan tüm öğrencilerin kızlardan oluşması üzerine "Edirne'nin kadınları yine başarılarını gösterdi. Edirne'de durum 10-0" diyerek öğrencileri tebrik etti.

Program, şiirlerin okunması ve Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan oratoryonun sahnelenmesinin ardından sona erdi.

Programa, Edirne Valisi Ekrem Canalp, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Erdin, Belediye Başkanı Recep Gürkan, askerler, şehit yakınları, gaziler, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.