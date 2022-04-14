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Üstsubay ne demek, TDK'ya göre Üstsubay kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Üstsubay kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Üstsubay ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Üstsubay nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Üstsubay kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Üstsubay ne demek, TDK'ya göre Üstsubay kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Üstsubay ne demek? Üstsubay TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi üstsubay kelimesi. Peki üstsubay ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre üstsubay nedir, üstsubay kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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ÜSTSUBAY NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Üstsubay kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre üstsubay kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Binbaşı, yarbay ve albay rütbesindeki subaylara verilen genel ad

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