Üstübeç ne demek, TDK'ya göre Üstübeç kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Üstübeç ne demek? Üstübeç TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi üstübeç kelimesi. Peki üstübeç ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre üstübeç nedir, üstübeç kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Üstübeç kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Üstübeç kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

ÜSTÜBEÇ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Üstübeç kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre üstübeç kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Boyacılıkta kullanılan zehirli, bazik kurşun karbonat



ÜSTÜBEÇ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Gündüz yüzünün kızıllığını örtmek için sürdüğü kalın pudra tabakası âdeta bir üstübeç maskesini hatırlatıyordu.



ÜSTÜBEÇ KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- üstübeç macunu

