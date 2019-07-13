Üstün Dökmen Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

ÜSTÜN DÖKMEN KİMDİR?

Doğum tarihi : ??.??.1954

Üstün Dökmen kaç yaşında : 65

Kilo & Boy :

Burcu :

Meslek : Psikolog

Üstün Dökmen doğum yeri : İstanbul

ÜSTÜN DÖKMEN BİYOGRAFİSİ

Akademisyen, psikolog, yazar ve televizyon programcısı

Üstün Dökmen, 1954 yılında İstanbul’da doğmuştur. Üstün Dökmen'in annesi İstanbul'lu, babası Erzurum'lu, kendisi Ankara'lıdır. İlk ve Orta öğrenimini Erzurum’da tamamladı. 1971 yılında Ankara Cumhuriyet Lisesi'nden mezun olduktan sonra, önce Hacettepe Üniversitesi Fizik Bölümü'ne kaydoldu, ancak 3. sınıftan sonra baştan başladığı; Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikoloji bölümü'nü bitirdi. Sonra aynı bölümde uygulamalı psikoloji alanında yüksek lisans yaptı. Ardından Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında yaptığı doktorasını 1986 yılında bitirdi.

1988 yılında doçent, 1995 yılında da profesör oldu. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalıştı.

Üstün Dökmen, 2002 – 2005 yılları arasında TRT'de Küçük Şeyler adlı bir programı hazırladı ve sundu. Aynı programı 1012 yılında da Star TV’de sundu. TRT Radyo 3’te opera sanatçısı Murat Akarile birlikte, gençlere operayı sevdirmeye yönelik ”Biz Kim Opera Kim” adlı programı yapmıştır.

Üstün Dökmen’in bilimsel kitaplarının ve makalelerinin yanı sıra şiir kitapları ve tiyatro eserleri de bulunmaktadır.

Bugüne kadar çok sayıda Avrupa ülkesinde ve Avustralya’da,orada yaşayan vatandaşlarımıza maddi karşılığı olmadan konferanslar vermiştir. “Küçük Şeyler” eseri ile Türkiye Yazarlar Birliği’nin 2008 yılı Deneme dalındaki ödülüne layık bulunmuştur.

Prof. Dr. Dökmen, "Üstün Dökmen Yaşam Boyu Gelişim ve Eğitim Akademisi"nin Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanıdır.

Prof. Dr. Üstün Dökmen ve Uzm. Psi. Süleyman Hecebil tarafından 2006 yılında “Küçük Şeyler Anaokulu” adı altında ana okulu açılmış olup, 15 ilde hizmet veren 24 okulu olmuştur.

Üstün Dökmen, psikolog Doç. Dr. Zehra Yaşın Dökmen’le evli olup Selcan ve Tuğcan adında iki kızı vardır.

Kitapları :

1992 - Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi: Kuruluşu, Gelişmesi, Çalışmaları

1994 - Okuma Becerisi İlgisi ve Alışkanlığı Üzerine Psiko-Sosyal Bir Araştırma

1994 - İletişim Çatışmaları ve Empati

1995 - Sosyometri ve Psikodrama

1996 - Selam (şiir kitabı)

2000 - Varolmak Gelişmek Uzlaşmak

2002 - Yağmurda Yangın

2002 - Bir Yumurtanın Tarihçesi veya Bir Yumurta Pişirme Tarifi

2004 - Komşu Köyün Delisi

2004 - Küçük Şeyler

2005 - Oyunlar Otoyolda Piknik / Padişah-ı Hali Osman

2006 - Ladesçi

2006 - Küçük Şeyler 2

2007 - Nokta Nokta Hanımın Hayatı

2008 - Küçük Şeyler 3 Yaşama Yerleşmek

2009 - Küçük Şeyler 4 Eşitler Evi

2009 - Miyase'nin Kuzuları

2010 - İnsanın Korunakları 1 Deriden Kültüre

2011 - İnsanın Korunakları 2 Mimari

2011 - Kelebekler ve İnsanlar

Oyunları :

Komşu Köyün Delisi

Otoyolda Piknik

Padişah -ı Hali Osman

Nokta Nokta Hanım’ın hayatı