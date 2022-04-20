Üstün isminin anlamı nedir, Üstün ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Üstün isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Üstün ismi ne demek, Üstün ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Üstün isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Üstün İsminin anlamı nedir? TDK Üstün anlamı:

Üstün ismi Türk Dil Kurumunda üç farklı şekilde tanımlanmaktadır.

1. Benzerlerine göre daha yüksek bir düzeyde olan, onları geride bırakan. 2. Yenen, galip gelen. 3. Sayıca çok, fazla.

Üstün İsmi Kuranda geçiyor mu?

Üstün ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir.

Üstün isminin kökeni:

Üstün ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Türkiye'de yaklaşık olarak 1.280 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Üstün isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Üstün isminin rengi:

Gri

Üstün ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

Üstün isminin Harf Analizi Nedir ?

Üstün ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

Ü : Temkinli, ertelemeci, şanslı

S : Güçlü/üretken, hayalci, sevilen

T : Hayalperest, tembel,

Ü : Temkinli, ertelemeci, şanslı

N : Sağduyulu, utangaç

Üstün isminin Numerolojisi Kaçtır?

Üstün ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

Ü : 26

S : 22

T : 24

Ü : 26

N : 17

= 115 – Üstün İsminin Numeroloji Toplamı 115’dir.

Üstün isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Üstün ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Üstün isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

Ü: 3 S: 1 T: 2 Ü: 3 N: 5 = 14

1 + 4 = 5 Kader sayısıdır

Üstün isminin 5 kader sayısına göre kişilik özellikleri

5 – Özgürlüğüne düşkündür ve gezmeyi çok sever. Diğer insanlar ile ıyum içinde yaşamayabilir. Erotizme eğilimi vardır. Cesaret konusunda iyidir ve insanları ikna kabiliyeti çok yüksektir. Güzel şeyleri kendisinde toplamayı sever. Can sıkıntısına hiç gelemez ve bu sebeple dikkatli olmalı, hayat amacından amacından sapmamalıdır.

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