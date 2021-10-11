Usturlap ne demek, TDK'ya göre Usturlap kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Usturlap ne demek? Usturlap TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi usturlap kelimesi. Peki usturlap ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre usturlap nedir, usturlap kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

USTURLAP NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Usturlap kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Usturlap kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre usturlap kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Gök cisimlerinin yükseltisini ölçmekte kullanılan araç



USTURLAP CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Pencereden sızan ay ışığı bir usturlabın parlak yüzeyine vuruyordu.

