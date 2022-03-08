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Üstüvani ne demek, TDK'ya göre Üstüvani kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Üstüvani kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Üstüvani ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Üstüvani nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Üstüvani kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Üstüvani ne demek, TDK'ya göre Üstüvani kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Üstüvani ne demek? Üstüvani TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi üstüvani kelimesi. Peki üstüvani ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre üstüvani nedir, üstüvani kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

ÜSTÜVANİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Üstüvani kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Üstüvani kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre üstüvani kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Silindir biçiminde olan

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

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