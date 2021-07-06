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Usum isminin anlamı nedir, Usum ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Usum isminin anlamı; akıllı demektir. Bu içeriğimizde Usum isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Usum isminin Kuran’da geçip geçmediği,  isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Usum isminin anlamı nedir, Usum ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Usum isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Usum ismi ne demek, Usum ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Usum isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Usum İsminin anlamı nedir? TDK Usum anlamı:

TDK sözlüğünde Usum isminin anlamı hakkında bilgi yer almamaktadır. Başka kaynaklarda ise 'Akıllı' şeklinde geçmektedir. 

Usum İsmi Kuranda geçiyor mu?

Usum ismi Kuran-ı Kerim'de geçmemektedir. 

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Usum isminin kökeni:

Usum ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Türkiye'de Usum ismini kullanan bulunmamaktadır.

Usum isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

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Usum isminin rengi:

Falu

Usum ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 4 harf bulunmaktadır.

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Usum isminin Harf Analizi Nedir ?

Usum ismi 4 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

U : Temkinli, ertelemeci, şanslı

S : Güçlü/üretken, hayalci, sevilen

U : Temkinli, ertelemeci, şanslı

M : Ticari Zekȃ, manevi güç, anaç

Usum isminin Numerolojisi Kaçtır?

Usum ismi 4 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

U : 25

S : 22

U : 25

M : 16

= 88 Usum İsminin Numeroloji Toplamı 88’dir.

Usum ismi 4 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Usum isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

Usum isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

U: 3   S: 1   U: 3   M: 4 = 11

1 1 = 2 Kader sayısıdır

Usum isminin 2 kader sayısına göre kişilik özellikleri

2 – Önsezileri güçlü ve kuvvetlidir. Başkaları ile işbirliği içerisinde hareket etmeyi sever ve etrafından olup biten olaylara karşısında aşırı derecede duyarlıdır. Tasarım ve olayları çabucak kavrama ve idrak yeteneği vardır. Barış ve sevgi doludur kişisel çatışmalardan kaçınır. Eleştiricidir fakat işbirliği ve digalog taraftarı olduğu için ortaklık kurulması için eşsiz bir kişiliğe sahiptir. kişisel olarak yaşamdaki detaylara takılmadan yalnız kalmamaya dikkat etmelidir.

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