Uterus ne demek, TDK'ya göre Uterus kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Uterus ne demek? Uterus TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi uterus kelimesi. Peki uterus ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre uterus nedir, uterus kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

UTERUS NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Uterus kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Uterus kelimesi kökenlidir.

TDK'ya göre uterus kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Döl yatağı

