Utibe Archibong kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Utibe Archibong Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Utibe Archibong adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Utibe Archibong Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Utibe Archibong 9 Ekim 1991 tarihinde Lagos şehrinde doğmuştur. 1,55 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Utibe Arit Archibong şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Utibe Archibong Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ELVIC SPORTS MANAGEMENT AGENCY yapmaktadır. Utibe Archibong, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Shooting Stars Sports Club futbol takımında oynamaktadır. Shooting Stars Sports Club takımına 31 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Utibe Archibong'nin Shooting Stars Sports Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Utibe Archibong Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Utibe Archibong futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2013 yılında Akwa United
1 Temmuz 2014 yılında Zanaco FC
1 Temmuz 2019 yılında Dakkada FC
1 Temmuz 2020 yılında Abia Warriors
1 Kasım 2021 yılında Akwa United
31 Mart 2022 yılında Shooting Stars
Utibe Archibong Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Utibe Archibong şuan Shooting Stars Sports Club takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.
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