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Ütopist ne demek, TDK'ya göre Ütopist kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Ütopist kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Ütopist ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Ütopist nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Ütopist kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Ütopist ne demek, TDK'ya göre Ütopist kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ütopist ne demek? Ütopist TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ütopist kelimesi. Peki ütopist ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ütopist nedir, ütopist kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Ütopist kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Ütopist kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

ne demek

ÜTOPİST NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ütopist kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Ütopist kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre ütopist kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Hayalci

ÜTOPİST CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Geleceği çok pembe görüyorsa ütopist derler insana.

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