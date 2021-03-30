Ütücü Maaşı Ne Kadar? 2021 Ütücü Maaşları, İş İlanları

Ütücü görev tanımı nedir, Ütücü ne iş yapar, Ütücü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Ütücü ütüyü kullanıma hazırlama, model ve malzeme özelliğine göre giyim eşyası, tekstil ürünleri vb. eşyaların ara ve son ütüleme işlemlerini yapan ve bu ürünleri şekillendiren kişidir.

Ütücü Maaşı Ne Kadar? 2021 Ütücü Maaşları

Ütücü maaşı ortalama aylık 3.060 - TL’dir. En düşük Ütücü maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 3.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ütücü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Ütücü Olmak İçin Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Okur yazar olmanız yeterlidir.

Ütücü Ne İş Yapar?

Ütücü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Buhar kazanını ütüye hazırlamak,

b) Ütülenecek parçaların eksiklik ve hata kontrolünü yapmak,

c) Isı, basınç ve buhar ayarlarını yapmak,

d) Parçalara tela yapıştırmak,

e) Gömleklerde pat kırmak,

f) Yaka ve manşet ütüsü yapmak,

g) Ceket ve pantolonlarda dikiş açmak,

h) Ürünü paskaraya sererek, üst paskarayı alt paskaraya basınçlı olarak kilitlemek,

i) Paskaraya buhar vermek, vakum ile kumaşın nemini almak ve üst paskarayı kaldırmak,

j) Ürüne el ütüsü ile form vermek,

k) Ürünün son kontrolünü yapmak,

l) Ütülenen çamaşırları numaralandırarak askıya asmak, katlamak, paketlemek,

m) Farklı özelliklere sahip tekstil ürünlerinin ütüleme yöntemlerini bilmek,

n) Ütünün günlük temizliğini yapmak ve ütü makinesinin periyodik bakımını yapmak,

o) Çalışma alanın temiz ve düzenli olmasını sağlamak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar ana gruptadır.

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri alt ana grupta yer alır.

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri meslek grubundadır.

Ütücü Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Ütücü mesleğinin meslek kodu 8157.03 olarak belirlenmiştir

YORUM KAT: Yukarıdaki Ütücü maaşlarına ek sizlerde Ütücü mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.