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Uvertür ne demek, TDK'ya göre Uvertür kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Uvertür kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Uvertür ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Uvertür nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Uvertür kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Uvertür ne demek, TDK'ya göre Uvertür kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Uvertür ne demek? Uvertür TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi uvertür kelimesi. Peki uvertür ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre uvertür nedir, uvertür kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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UVERTÜR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Uvertür kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Uvertür kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre uvertür kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Operada, perde açılmadan önce orkestranın çaldığı parça
- Pokerde oyuna başlayabilmek için gerekli el

UVERTÜR CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Uvertürün nedir?

UVERTÜR KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- uvertür yapmak

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