Uwana Asuquo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Uwana Asuquo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Uwana Asuquo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Uwana Asuquo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Uwana Asuquo {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Uwana Asuquo Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Uwana Asuquo, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Enyimba Aba futbol takımında oynamaktadır. Enyimba Aba takımına 1 Kasım 2022 tarihinde katılmıştır. Uwana Asuquo'nin Enyimba Aba ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Uwana Asuquo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Uwana Asuquo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Kasım 2022 yılında Enyimba Aba
Uwana Asuquo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Uwana Asuquo şuan Enyimba Aba takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.
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