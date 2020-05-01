Uyarı üstüne uyarı: Sağanak geliyor! İşte 1 Mayıs cuma hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü son tahminlere göre yurdun genelinde özellikle de Akdeniz Bölgesi’nin doğusunda gün içerisinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olacağına dair vatandaş bilgilendirildi. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 1 Mayıs cuma hava durumu
Havanın nasıl olacağına yönelik Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 1 Mayıs cuma Meteoroloji raporu yayınlandı.
Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 1 Mayıs cuma hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 1 Mayıs hava durumu raporu yayınlandı. Yapılan sson tahminlere göre Ege sahilleri ve Trakya Bölgesi hariç yurdun geneli için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Öte yandan yeni bir yağışlı hava dalgasının hafta boyu yurt genelinde etkili olacağı bilgisi paylaşıldı.
Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya, Bilecik, Bursa, Yalova, Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya Burdur, Isparta ve Antalya'nın doğu çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Adana ve Osmaniye il geneli, Mersin'in merkez ve doğu ilçeleri (Tarsus, Çamlıyayla), Kahramanmaraş'ın batısı (Andırın) ve Hatay'ın kuzeyinde (Erzin, Dörtyol) kuvvetli (21-50 Kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.
SICAKLIKLARIN DÜŞMESİ BEKLENİYOR
Hava sıcaklıklarının ise ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
1 Mayıs cuma hava durumu
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile akşam saatlerinde Trakya kesiminin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bursa, İstanbul, Kırklareli ve Çanakkale 1 Mayıs 2020 Perşembe (yarın) hava durumu.
EDİRNE 10°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 14°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ 11°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 13°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri ile bu akşam saatlerinde Muğla çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Afyonkarahisar, Denizli, İzmir ve Manisa 1 Mayıs 2020 Cuma (yarın) hava durumu.
DENİZLİ 12°C, 24°C
Parçalı çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 15°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
MANİSA 13°C, 26°C
Parçalı çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 9°C, 23°C
Parçalı çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu gece saatlerinden itibaren yarın (Cuma) akşam saatlerine kadar Adana ve Osmaniye il geneli, Mersin’in merkez ve doğu ilçeleri (Tarsus, Çamlıyayla), Kahramanmaraş’ın batısı (Andırın) ve Hatay’ın kuzeyinde (Erzin, Dörtyol) kuvvetli (21-50 Kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. İşte Adana, Antalya, Hatay ve Mersin 1 Mayıs 2020 Cuma (yarın) hava durumu.
ADANA 14°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların, gece saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA 15°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde il geneli ile gece saatlerinden itibaren doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 14°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların, kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ISPARTA 6°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte Ankara, Eskişehir, Konya ve Sivas 1 Mayıs 2020 Cuma (yarın) hava durumu.
ANKARA 10°C, 18°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 9°C, 21°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 12°C, 18°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
YOZGAT 9°C, 13°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte Bolu, Düzce, Kastamonu ve Zonguldak 1 Mayıs 2020 Cuma (yarın) hava durumu.
BOLU 8°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 12°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU 6°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 14°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rize, Tokat, Samsun, Trabzon 1 Mayıs 2020 Cuma (yarın) hava durumu.
AMASYA 12°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 11°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT 11°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 13°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte Erzurum, Kars, Malatya ve Van hava durumu.
ERZURUM 4°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 2°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 10°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN 3°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte Adıyaman, Diyarbakır, Siirt, Şanlıurfa 1 Mayıs 2020 Cuma (yarın) hava durumu.
DİYARBAKIR 11°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MARDİN 15°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT 12°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 15°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLERDE YARIN HAVA NASIL
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz’de batı güneybatıdan; Doğu Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, çok bulutlu, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,0 m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), güneyi batıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), yarın (Cuma) sabah saatlerinden sonra 5 (40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
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