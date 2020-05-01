Havanın nasıl olacağına yönelik Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 1 Mayıs cuma Meteoroloji raporu yayınlandı.

Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 1 Mayıs cuma hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 1 Mayıs hava durumu raporu yayınlandı. Yapılan sson tahminlere göre Ege sahilleri ve Trakya Bölgesi hariç yurdun geneli için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Öte yandan yeni bir yağışlı hava dalgasının hafta boyu yurt genelinde etkili olacağı bilgisi paylaşıldı.

Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya, Bilecik, Bursa, Yalova, Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya Burdur, Isparta ve Antalya'nın doğu çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Adana ve Osmaniye il geneli, Mersin'in merkez ve doğu ilçeleri (Tarsus, Çamlıyayla), Kahramanmaraş'ın batısı (Andırın) ve Hatay'ın kuzeyinde (Erzin, Dörtyol) kuvvetli (21-50 Kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

SICAKLIKLARIN DÜŞMESİ BEKLENİYOR

Hava sıcaklıklarının ise ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

1 Mayıs cuma hava durumu

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile akşam saatlerinde Trakya kesiminin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bursa, İstanbul, Kırklareli ve Çanakkale 1 Mayıs 2020 Perşembe (yarın) hava durumu.

EDİRNE 10°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 14°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ 11°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 13°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri ile bu akşam saatlerinde Muğla çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Afyonkarahisar, Denizli, İzmir ve Manisa 1 Mayıs 2020 Cuma (yarın) hava durumu.

DENİZLİ 12°C, 24°C

Parçalı çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 15°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA 13°C, 26°C

Parçalı çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 9°C, 23°C

Parçalı çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu gece saatlerinden itibaren yarın (Cuma) akşam saatlerine kadar Adana ve Osmaniye il geneli, Mersin’in merkez ve doğu ilçeleri (Tarsus, Çamlıyayla), Kahramanmaraş’ın batısı (Andırın) ve Hatay’ın kuzeyinde (Erzin, Dörtyol) kuvvetli (21-50 Kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. İşte Adana, Antalya, Hatay ve Mersin 1 Mayıs 2020 Cuma (yarın) hava durumu.

ADANA 14°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların, gece saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 15°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde il geneli ile gece saatlerinden itibaren doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 14°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların, kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA 6°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte Ankara, Eskişehir, Konya ve Sivas 1 Mayıs 2020 Cuma (yarın) hava durumu.

ANKARA 10°C, 18°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 9°C, 21°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 12°C, 18°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

YOZGAT 9°C, 13°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte Bolu, Düzce, Kastamonu ve Zonguldak 1 Mayıs 2020 Cuma (yarın) hava durumu.

BOLU 8°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 12°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU 6°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 14°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rize, Tokat, Samsun, Trabzon 1 Mayıs 2020 Cuma (yarın) hava durumu.

AMASYA 12°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 11°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT 11°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 13°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte Erzurum, Kars, Malatya ve Van hava durumu.

ERZURUM 4°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 2°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 10°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 3°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte Adıyaman, Diyarbakır, Siirt, Şanlıurfa 1 Mayıs 2020 Cuma (yarın) hava durumu.

DİYARBAKIR 11°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN 15°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 12°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 15°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLERDE YARIN HAVA NASIL

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz’de batı güneybatıdan; Doğu Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, çok bulutlu, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,0 m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), güneyi batıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), yarın (Cuma) sabah saatlerinden sonra 5 (40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.