Uyarılara kulak tıkayıp otobüs durağında ilişkiye giren çift kameralara yansıdı

Endonezya'da cuma günü yaşanan skandal olayda akşam vakti otobüs durağına oturan çift bir süre sonra cinsel ilişkiye girmeye başladı. Bir motosiklet sürücüsü ve yanındaki arkadaşı çifti uyarmalarına rağmen ilişkiye girmeye devam eden çift herkesi şoke etti.

GÜVENLİK KAMERALARINDAN KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Ardından bir taksi sürücüsü ilişkiye giren çiftin videosunu çekip polislere yolladı. Görüntülerin eline ulaştığını söyleyen Polis soruşturma merkezinin amiri Bambang, çiftin yakalanması için durağın yakınlarında bulunan güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldıklarını bildirdi.

SORGULARI SÜRÜYOR

Kısa bir süre sonra kimlikleri tespit edilen çift, polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan çiftin sorgusu sürüyor.

HAPİS CEZASI ALABİLİRLER

Çift, mahkeme tarafından suçlu bulunmaları halinde toplum ahlakına aykırı davrandıkları gerekçesi ile en az üç yıl hapis cezası alacak.