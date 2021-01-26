Özcan Deniz’in kız kardeşi Sibel Semerci kimdir? Ne iş yapıyor?Gıda fiyatlarındaki artışa kalıcı çözüm: Gıda Komitesi toplanıyor!Çukur'da Çağatay Erdenet Rusça ne dedi? Çağatay Erdenet'in son sözlerinin anlamı nedir?Fenerbahçe'nin yeni kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel, İstanbul'a geldiAşı gönüllüsü olan Çağla Şıkel koronavirüse mi yakalandı?Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı 2021 başvuru yap! KPSS-2020/7 tercihi kılavuzuGülnaz Şırınga kimdir? Gülnaz Şırınga isimli hemşire olayı nedir?Hingel nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Hıngel tarifi ve malzemeleri13 yıldır teknede yaşayan oyuncu Yeşim Büber: "Teknede yaşam bazen zor"Mustafa Sandal aşka geldi! Melis Sütşurup aşkı dolu dizgin devam ediyor!
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. DÜNYA
  3. Uyarılara kulak tıkayıp otobüs durağında ilişkiye giren çift kameralara yansıdı

Uyarılara kulak tıkayıp otobüs durağında ilişkiye giren çift kameralara yansıdı

Endonezya'nın başkenti Jakarta'da durakta ilişkiye giren çifti görenler cep telefonlarına sarıldı. Bir taksi şoförü çiftin ilişkiye girdiği anları kayda alarak polislere yolladı. Toplum ahlakına aykırı davranan çift gözaltına alındı.

Endonezya'da cuma günü yaşanan skandal olayda akşam vakti otobüs durağına oturan çift bir süre sonra cinsel ilişkiye girmeye başladı. Bir motosiklet sürücüsü ve yanındaki arkadaşı çifti uyarmalarına rağmen ilişkiye girmeye devam eden çift herkesi şoke etti. 

GÜVENLİK KAMERALARINDAN KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Ardından bir taksi sürücüsü ilişkiye giren çiftin videosunu çekip polislere yolladı. Görüntülerin eline ulaştığını söyleyen Polis soruşturma merkezinin amiri Bambang, çiftin yakalanması için durağın yakınlarında bulunan güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldıklarını bildirdi. 

Uyarılara kulak tıkayıp otobüs durağında ilişkiye giren çift kameralara yansıdı

SORGULARI SÜRÜYOR

Kısa bir süre sonra kimlikleri tespit edilen çift, polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan çiftin sorgusu sürüyor.

Uyarılara kulak tıkayıp otobüs durağında ilişkiye giren çift kameralara yansıdı

HAPİS CEZASI ALABİLİRLER

Çift, mahkeme tarafından suçlu bulunmaları halinde toplum ahlakına aykırı davrandıkları gerekçesi ile en az üç yıl hapis cezası alacak.

Uyarılara kulak tıkayıp otobüs durağında ilişkiye giren çift kameralara yansıdı

Bölge Gündem
Editör Ekibinin Ortak Haberi
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
1
0
0
1
0
2
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT