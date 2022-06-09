Uygulayacağınız 5 önemli ipucu ile bağışıklığınızı güçlendirin

Meyveler çeşitli vitamin ve minerallerden dolayı bağışıklığı güçlendirmede önemli rol oynar. Taze, kurutulmuş, dondurulmuş şekilde tüketilebilen meyveler hem yaz aylarında hem de kış aylarında bir kalkan görevindedir. Bu yüzde sık sık ve ölçülü bir şekilde meyve tüketmek bedeni istenmeyen bakteri ve virüslerden koruyabilir.