Uygulayacağınız 5 önemli ipucu ile bağışıklığınızı güçlendirin
Uygulayacağınız 5 önemli ipucu ile bağışıklığınızı güçlendirin
Bağışıklık spesifik antikorlar veya duyarlılaştırılmış beyaz kan hücreleri yoluyla patojenlerin gelişmesini engelleyerek vücuda enfeksiyon veya hastalık girmesini engelliyor. Hücre, doku ve organların tehlikede olup olmadığını anlayan bağışıklığı zinde tutmak sağlık açısından oldukça önemlidir. Bunun için uygulanabilecek basit yöntemler bağışıklığı güçlendirir ve hastalıklara karşı koruma sağlar. Uygulanması gereken 5 basit yöntem...