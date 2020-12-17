Anayasa Mahkemesi yetkilileri tarafından yapılan açıklamayla Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı'na Celal Mümtaz Akıncı'nın, Başkanvekilliğine Anayasa Mahkemesi Üyesi Muammer Topal'ın seçildiği duyuruldu. Bunun üzerine Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanvekili Muammer Topal kimdir? Nereli? Kaç yaşında? soruları merak konusu oldu. İşte detaylar...

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ BAŞKANVEKİLİ MUAMMER TOPAL KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

01.08.1966 tarihinde Isparta’da doğan Muammer Topal, 54 yaşındadır. Isparta Şehit Ali İhsan Kalmaz Lisesini bitirmiş, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünden 1988 yılında mezun olmuştur.

03.03.1992 tarihinde Danıştay tetkik hâkimliğine atanarak mesleğe başlamış, bir süre Ankara Bölge İdare Mahkemesi üyeliği görevinde bulunmuştur. Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü kamu yönetimi yüksek lisans programını “Stratejik Yönetim” konulu projesiyle tamamlamıştır.

Türkiye Adalet Akademisinde idari yargı hâkim adaylarına “ihale mevzuatı” konulu dersler veren Topal 24/2/2011 tarihinde Danıştay üyeliğine seçilmiştir. Danıştay Yedinci Daire üyeliği görevini sürdürürken Danıştay Genel Kurulunca gösterilen üç aday arasından Sayın Cumhurbaşkanı tarafından 29.01.2012 tarihinde Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmiştir.

Evli olan Topal, bir kız babasıdır.