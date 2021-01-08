Uyuşmazlık Mahkemesi'nin yeni başkanı Celal Mümtaz Akıncı görevi teslim aldı

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Anayasa Mahkemesi üyeleri ve bazı emekli üyelerin katıldığı törende, Burhan Üstün'den boşalan Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına seçilen Anayasa Mahkemesi Üyesi Celal Mümtaz Akıncı, görevi devraldı.

Törende konuşan Burhan Üstün, hizmetlerinden dolayı kendisine plaket sunan Akıncı'ya yeni görevinde başarılar diledi.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan da Burhan Üstün'e emeklilik yaşamında sağlık ve mutluluk, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Celal Mümtaz Akıncı ve Başkanvekili Muammer Topal'a ise yeni görevlerinde başarılar diledi.

Konuşmaların ardından Başkan Arslan, Burhan Üstün'e onur belgesi ve hizmetlerini simgeleyen armağanlar sundu. Personelle vedalaşan Burhan Üstün, alkışlarla mahkemeden uğurlandı.

17 ARALIKTA SEÇİM YAPILMIŞTI

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunca, Burhan Üstün'ün emekliye ayrılacak olması nedeniyle boşalan Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı ile boş bulunan başkanvekilliği için 17 Aralık'ta seçim yapılmıştı.

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına Anayasa Mahkemesi Üyesi Celal Mümtaz Akıncı, Başkanvekilliği görevine de Anayasa Mahkemesi Üyesi Muammer Topal seçilmişti.

Celal Mümtaz Akıncı

Akıncı, Afyonkarahisar'da 31 Ocak 1957'de doğdu. Ankara İktisadi Ticari İlimler Akademisi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulunda okurken 1976'da Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanarak hukuk öğrenimine başlayan Akıncı, Hukuk Fakültesinden 1982'de mezun oldu.

Celal Mümtaz Akıncı'nın detaylı özgeçmişini aşağıdaki linkten inceleyebilirsiniz...

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Celal Mümtaz Akıncı kimdir? Kaç yaşında? Nereli?