Uyuşturucu satıcılarına baskın! şüpheliler gözaltına alındı

İstanbul'da sabah hızlı başladı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Fatih Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinden saat 05.30 sıralarında hareket eden Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu yakasında önceden belirlenen adreslerde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyona Özel Harekat polisleri de destek verdi.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINDA

Operasyon kapsamında, Ümraniye Ademyavuz Mahallesi Aker Sokak'ta bir gecekonduya giren polis ekipleri, içeride bir süre arama yaptı. Operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildiği öğrenilirken, şüpheliler gözaltına alındı.