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Uyuşturucu satıcılarına baskın! şüpheliler gözaltına alındı

İstanbul Emniyeti sabahın erken saatlerinde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere giden ekipler uyuşturucuları ele geçirdi, şüpheliler gözaltına alındı.

Uyuşturucu satıcılarına baskın! şüpheliler gözaltına alındı

İstanbul'da sabah hızlı başladı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Fatih Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinden saat 05.30 sıralarında hareket eden Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu yakasında önceden belirlenen adreslerde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.  Operasyona Özel Harekat polisleri de destek verdi.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINDA

Operasyon kapsamında, Ümraniye Ademyavuz Mahallesi  Aker Sokak'ta bir gecekonduya giren polis ekipleri, içeride bir süre arama yaptı. Operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildiği öğrenilirken, şüpheliler gözaltına alındı.

Uyuşturucu satıcılarına baskın! şüpheliler gözaltına alındı

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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