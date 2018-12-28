Uyuşturucu tacirlerine ceza yağdı " sanığa toplam 30 yıl hapis ve 101 bin 880 TL adli para cezası verildi"

Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti suçundan tutuklu yargılanan 3 sanığa toplam 30 yıl hapis ve 101 bin 880 TL adli para cezası verildi.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği görevlilerinin yaptıkları çalışmalarda Mahmutlar Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir evde yüklü miktarda uyuşturucu madde olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine ekipler, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama ve el koyma kararının ardından belirlenen adrese 28 Mayıs'ta saat 01.30 sıralarında baskın düzenledi.

Baskında Hamdi E.A (28), Hüseyin F. (36), İsmail Altan D. (29) ve Vahdet E. (33) gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermiyle birlikte satışa hazır 41 paket halinde 130 gram uyuşturucu ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sanıklar beraatlarını talep etti

Tutuklu yargılanan Hamdi E.A, Hüseyin F, İsmail Altan D. ve Vahdet E. Alanya 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde son kez hakim karşına çıktı. Sanıkların avukatları da duruşmada hazır bulundu. Sanıklar savunmalarında üzerine atılı suçu kabul etmeyerek beraatlarını istedi. Savunmaların ardından mahkemeye heyeti, sanıklardan Hüseyin F.'nın beraatına, diğer sanıklara ise ayrı ayrı 10 yıl hapis ve 33 bin 960 TL adli para cezasına çaptırılmasına karar verdi. Toplam 30 yıl hapis ve 101 bin 880 TL adli para cezası verilen 3 sanık duruşmanın ardından tutuklu bulundukları cezaevine gönderildi.