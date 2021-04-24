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Uyuşturucu uğruna ailesine kıydı! Babası ve abisini öldüren zanlı tutuklandı

Adana'da uyuşturucu parası yüzünden babası ve ağabeyini öldüren şahıs tutuklandı.

Uyuşturucu uğruna ailesine kıydı! Babası ve abisini öldüren zanlı tutuklandı

Adana'da uyuşturucu parası yüzünden ailesine kıyan zanlı tutuklandı. Olay, 2 gün önce Yüreğir ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi 4199 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu bağımlısı Ferhat K. (39) eve gelip anne ve babasından uyuşturucu parası istedi. Ailesiyse, "Bizi bitirdin artık. Yeter içme" dedi. Bunun üzerine Ferhat K., babası Halil K. (75) ile tartışmaya başladı.

Tartışma sırasında eve gelen ağabey Ufuk K. (46) ise kardeşine tokat atıp anne ve babasıyla kavga etmemesini söyledi. Tokat üzerine sinirlenen Ferhat K., mutfaktan aldığı bıçakla babası ve ağabeyini öldürdü. Olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınan Ferhat K., emniyetteki ifadesinde cinayeti kabul etti. Ferhat K., çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Uyuşturucu uğruna ailesine kıydı! Babası ve abisini öldüren zanlı tutuklandı

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