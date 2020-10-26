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  3. Uyuşturucuyla ticareti takside yakalanan şahıs tutuklandı

Uyuşturucuyla ticareti takside yakalanan şahıs tutuklandı

Samsun'da narkotik polisinin takibi sonucu durdurulan bir takside yolcu olarak bulunan bir şahısın yapılan aramada üzerinden "metamfetamin" cinsi uyuşturucu madde ele geçirilirken, adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Uyuşturucuyla ticareti takside yakalanan şahıs tutuklandı

Samsun'da narkotik polisinin takibi sonucu durdurulan bir takside yolcu olarak bulunan bir kişinin üzerinde yapılan aramada metamfetamin maddesi ele geçirilirken, adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Liman Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda  44 yaşındaki C.K.'nin  ticari bir taksiye bindiğini tespit edip aracı takibe alarak durdurdu. Araçta yolcu olarak bulunan C.K.'nin üzerinde yapılan aramada 49,70 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili C.K. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

Polisteki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen C.K. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.



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