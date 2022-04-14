Uz İletişim ne demek, TDK'ya göre Uz İletişim kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Uz iletişim ne demek? Uz iletişim TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi uz iletişim kelimesi. Peki uz iletişim ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre uz iletişim nedir, uz iletişim kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

UZ İLETİŞİM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Uz iletişim kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre uz iletişim kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Telekomünikasyon

