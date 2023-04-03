Uzair Alhassan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Uzair Alhassan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Uzair Alhassan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Uzair Alhassan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Uzair Alhassan 29 Mart 2002 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Uzair Alhassan Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HFC-Hense Football Consult yapmaktadır. Uzair Alhassan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Mlada Boleslav B futbol takımında oynamaktadır. FK Mlada Boleslav B takımına 7 Mart 2023 tarihinde katılmıştır. Uzair Alhassan'nin FK Mlada Boleslav B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Uzair Alhassan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Uzair Alhassan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Uzair Alhassan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Uzair Alhassan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında SV Straelen

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

7 Mart 2023 yılında Ml. Boleslav B

Uzair Alhassan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Uzair Alhassan şuan FK Mlada Boleslav B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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