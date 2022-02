Uzaktaki erkek sevgiliye Sevgililer Günü mesajı | Uzaktaki sevgiliye 14 Şubat Sevgililer Günü mesajı 2022

Tüm dünyada milyonlarca kişi tarafından kutlanan Sevgililer Günü için bu sene de sayılı günler kaldı. Bu kapsamda uzak ilişki yaşayan ve erkek sevgilisi olan birçok kişi Uzaktaki erkek sevgiliye Sevgililer Günü mesajı yollamak için güzel Sevgililer Günü mesajları araştırıyor. İşte sizler için derlediğimiz uzaktaki sevgiliye 14 Şubat Sevgililer Günü mesajı 2022...

UZAKTAKİ ERKEK SEVGİLİYE SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJI

Sevgililer Günü'nü birçok çift yan yana kutlayacak olsa da bazı çiftler ise bu Sevgililer Günü'nü sevdiğinden uzakta geçirecek. Bu yüzden sevgilisine yollayacağı mesajı en güzel şekilde seçerek onu mutlu etmek isteyen kişiler için uzaktaki erkek sevgiliye yollayabileceği Sevgililer Günü mesajlarını derledik. Atılabilecek mesajlar şu şekilde:

Her zihne tek bilgi gerek, sevgilim. Sen, benimsin. Seni bildiğim için varım. Midem hayattan ne kadar bulanıyorsa, sana o kadar âşığım. Seni dünya kadar seviyorum, demeliyim, çünkü seni dünyadan nefret ettiğim kadar seviyorum. Aramızda kaç meridyen var, bilmiyorum, ama bana tutun, geliyorum. Sevgililer Günü'müz kutu olsun.

Kaldı işte; Çayımız bardakta. Çocukluğumuz sokaklarda. Mutluluğumuz kursağımızda. Sevdiklerimiz uzaklarda. Gülüşlerimiz fotoğraflarda. Her ne kadar uzak olsak da hep yan yanayız. Birlikte nice sevgililer Günü'ne...

Hiçbir zaman yalnız değilsin sevgilim. Bu özel günde ayrı olsak da daha nice özel günleri bir arada kutlayacağız. Duam seninle kalbim seninle ben her şeyimle seninleyim.

Öfkeni yapraklara yaz sonbaharda dökülsün derdini rüzgara yaz estikçe uzaklara götürsün sevgimi kalbine yaz öldüğünde seninle gömülsün.

Çölde akşam olunca çıkan fırtına gibi soğuktur özlemek ve sabah olunca açan güneş kadar sıcaktır seni sevmek. Sevgililer Günü'n kutlu olsun bir tanem.

Mesafeler hep muamma hep uzak. Esaretin gömülü tenime; hep alengir hep tuzak. İşlenmiş boynuna yıldız parıltısı gümüşler. Hem bunca yakınken hem çaresiz hem uzak. Nice Sevgililer Günü'ne...

Belki yanında değilim ama bil ki kalbinin en derinliklerindeyim. Mesafeler aşkımıza engelleyemez, sadece daha da büyütür. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yanında olamadığım için üzgünüm ama elini kalbine koyduğunda bil ki yanındayım...

Bana artık özlemeden, sevmeden, durağan akan bir yaşam ıstıraptır. Sakın unutma sevgilim, sevmek seni daima yanımda hissetmem hem de yokluğunda kıvranmam. Çelişkiyle dolu bir istek, biraz hüzün ve aşk… Bu kalp senin için çarpıyor. Sevgililer Günümüz kutlu olsun.

UZAKTAKİ SEVGİLİYE 14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJI 2022

Uzaktaki çiftlerin birbirlerini mutlu etmek için seçeceği en önemli hediye ise kelimeler. Yan yana olamasalar da çiftler birbirlerine söyleyeceği güzel sözler ile Sevgililer Günü'nü unutulmaz hale getirebilir. İşte yan yana olamayan çiftler için uzaktaki sevgiliye 14 Şubat Sevgililer Günü mesajı 2022:

Nasıl ki uzaktaki yıldız parlak gelirse insana, uzakta olduğun için tutkunum sana! Hani en güzel aşklar imkansız gelir ya insana, imkansız olduğun için tutkunum sana. Sen çöllerde serap, engin denizlerde yakamoz, ormanın denizinde huzur gibisin, ışığım sensin, güneşimsin… Bil ki çok özlendin… Sevgililer günün kutlu olsun!.

Bazı rüyalar diğerlerinden daha uzun sürer. Bazıları da çok çok güzel olur. Benim en uzun ve en güzel rüyam, şu an bu mesajı okuyor. Seni çok ama çok seviyorum biriciğim. Sesini duysam da her an yüzünü görmek gibi değil, özlediğimi bil her an çünkü hiçbir şey seni sevmek gibi değil! Seni o kadar çok özledim ki… Sevgililer gününde yanında olup sana sana sarılmak için çıldırıyorum….

Bana bir günün 24 saat, bir saatin 60 dakika ve bir dakikanın 60 saniye olduğu öğretildi ama sensiz gecen bir saniyenin sonsuzluk kadar uzun olduğu öğretilmedi. Şimdi ayrı olsak da yaşamımızın her anında birlikte olmamız dileğiyle sevgilim… Sevgililer günümüz kutlu olsun..

Hayalinle geçen günlerin ardından kavuşmak ne güzel bir bilsen… Senin sesine, ellerine, gülüşüne hasret kaldığım günlerin ardından kavuşmamız bizim için adeta cennet bahçesi olacak. Sevgililer Günümüz kutlu olsun.