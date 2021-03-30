Uzaktan eğitime geçen iller 2021 | Kırmızı illerde okullar kapanacak mı?
Kabine Toplantısının ardından açıklanan yeni kısıtlamalar ile birlikte veli ve öğrenciler yüz yüze eğitimden uzaktan eğitime geçen illeri araştırmaya başladı. İllerin güncel risk haritasına göre, 1 Mart'tan itibaren 58 il çok yüksek yani kırmızı renk oldu. Bu kapsamda bir çok ilde okullar kapatıldı. Peki Uzaktan eğitime geçen iller 2021 hangileri oldu? Kırmızı illerde okullar kapanacak mı?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) kabine toplantısında alınan kararlar sonrasında yüz yüze eğitimle ilgili açıklamalarda bulundu. Peki; Kırmızı illerde okullar kapanacak mı? İşte uzaktan eğitime geçen iller 2021...
KIRMIZI İLLERDE OKULLAR KAPANACAK MI?
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetlerine il bazlı karar ile devam edeceği ve tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8. ve 12. sınıflarda 81 ilde yüz yüze eğitim daha önceden belirtildiği gibi süreceği belirtildi.
UZAKTAN EĞİTİME GEÇEN İLLER 2021
MEB'den yapılan yazılı açıklamada, "Eğitimde yerinde karar uygulaması kapsamında 1 Mart 2021 Pazartesi günü kamuoyu ile paylaşmış olduğumuz kriterler doğrultusunda, yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetlerine il bazlı alınacak kararlar ile devam edilecektir. Bu kapsamda; tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12’inci sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitim daha önce açıklandığı şekilde devam edecektir. Ortaokul 5, 6 ve 7’nci sınıflar ile lise hazırlık, 9, 10 ve 11’inci sınıflarda yüz yüze ve uzaktan eğitime geçiş, risk durumu haritasına bağlı olarak valilikler koordinasyonundaki İl Hıfzısıhha Kurulu kararları doğrultusunda il bazlı olarak uygulanacaktır" ifadelerine yer verildi.
YENİ KORONAVİRÜS RİSK HARİTASI
KIRMIZI KATEGORİDE YER ALAN İLLER
İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın, Muğla, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bilecek, Kütahya, Eskişehir, Düzce, Bolu, Antalya, Konya, Isparta, Karaman, Mersin, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Sinop, Amasya, Tokat, Samsun, Sivas, Ordu, Malatya, Osmaniye, Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Elazığ, Erzincan, Giresun, Rize, Erzurum, Artvin, Ardahan, Iğdır, Zonguldak, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt
TURUNCU KATEGORİDE YER ALAN İLLER
Denizli, Burdur,Manisa, Afyonkarahisar, Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Tunceli, Bingöl, Ağrı, Kars, Kırşehir
SARI KATEGORİDE YER ALAN İLLER
Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt, Muş, Bitlis, Van, Hakkari, Uşak
MAVİ KATEGORİDE YER ALAN İLLER
Şırnak