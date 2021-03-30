Uzaktan eğitime geçen iller 2021 | Kırmızı illerde okullar kapanacak mı? 

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) kabine toplantısında alınan kararlar sonrasında yüz yüze eğitimle ilgili açıklamalarda bulundu. Peki; Kırmızı illerde okullar kapanacak mı? İşte uzaktan eğitime geçen iller 2021...

KIRMIZI İLLERDE OKULLAR KAPANACAK MI?

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetlerine il bazlı karar ile devam edeceği ve tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8. ve 12. sınıflarda 81 ilde yüz yüze eğitim daha önceden belirtildiği gibi süreceği belirtildi.

UZAKTAN EĞİTİME GEÇEN İLLER 2021

MEB'den yapılan yazılı açıklamada, "Eğitimde yerinde karar uygulaması kapsamında 1 Mart 2021 Pazartesi günü kamuoyu ile paylaşmış olduğumuz kriterler doğrultusunda, yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetlerine il bazlı alınacak kararlar ile devam edilecektir. Bu kapsamda; tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12’inci sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitim daha önce açıklandığı şekilde devam edecektir. Ortaokul 5, 6 ve 7’nci sınıflar ile lise hazırlık, 9, 10 ve 11’inci sınıflarda yüz yüze ve uzaktan eğitime geçiş, risk durumu haritasına bağlı olarak valilikler koordinasyonundaki İl Hıfzısıhha Kurulu kararları doğrultusunda il bazlı olarak uygulanacaktır" ifadelerine yer verildi.

YENİ KORONAVİRÜS RİSK HARİTASI

KIRMIZI KATEGORİDE YER ALAN İLLER

İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın, Muğla, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bilecek, Kütahya, Eskişehir, Düzce, Bolu, Antalya, Konya, Isparta, Karaman, Mersin, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Sinop, Amasya, Tokat, Samsun, Sivas, Ordu, Malatya, Osmaniye, Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Elazığ, Erzincan, Giresun, Rize, Erzurum, Artvin, Ardahan, Iğdır, Zonguldak, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt

TURUNCU KATEGORİDE YER ALAN İLLER

Denizli, Burdur,Manisa, Afyonkarahisar, Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Tunceli, Bingöl, Ağrı, Kars, Kırşehir

SARI KATEGORİDE YER ALAN İLLER

Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt, Muş, Bitlis, Van, Hakkari, Uşak

MAVİ KATEGORİDE YER ALAN İLLER

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